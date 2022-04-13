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13.04.2022 23:32
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«Зелені коридори» з Липців та Циркунів ворог не погоджує, – Синєгубов

«Зелені коридори» з Липців та Циркунів ворог не погоджує, – Синєгубов

Сьогодні протягом дня окупанти продовжили обстрілювати житлові райони Харкова, де немає жодної військової інфраструктури. Інтенсивні артилерійські удари фіксували на Північній Салтівці, 602-му мікрорайоні, ХТЗ, селищі Жуковського. Внаслідок обстрілів за день загинули 4 мирних жителів та 10 поранених, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

По області складним залишається Ізюмський напрямок. Але наші ЗСУ тримають позиції, знищують техніку та поступово рухаються контрнаступом у Дергачівському та Роганському напрямках.

«Проводимо евакуацію із Лозової та Барвінкового. Ми наполегливо рекомендуємо населення тимчасово покинути ці території, адже прогнозуємо імовірність розгортання бойових дій саме в цих районах.  Звичайно, ми б хотіли провести евакуацію із Липців, Циркунів, але російський ворог нам не погоджує «зелених» коридорів.

Продовжуємо до пунктів видачі у Харкові та до громад області доставляти гуманітарні вантажі. Планували доставку гуманітарної допомоги до Золочева, але, на жаль, через інтенсивні обстріли окупантів мусимо відтермінувати.

Наостанок ще раз наголошу: як бачимо, росіяни постійно і хаотично наносять удари по житлових районах. Тому не нехтуйте сигналами тривоги!»

Агентство Телевидения Новости

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