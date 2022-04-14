Лауреат Імператорської та Прітцкерівської премій погодився відновляти Харків

Британський архітектор і дизайнер, лауреат Імператорської та Прітцкерівської премій Норман Роберт Фостер дав згоду брати участь у відновленні Харкова після війни, повідомляє Харкіська міська рада

Архітектурне бюро Нормана Фостера «Foster+Partners» було засноване 1967 року. Норман Фостер тісно пов’язаний з розвитком архітектури у стилі «хай-тек» та раннім впровадженням енергоефективних будівельних технологій. Визнаний ключовою фігурою британської сучасної архітектури. Його роботам властиві масштабні відкриті простори, розмаїття скла та металу, багатофункціональність.Серед іншого, у 1980-х роках він спроєктував будівлю банку HSBC у Гонконгу, на той момент найдорожчої будівлі з будь-коли збудованих, у 2004 році – найвищий міст у світі, Віадук Мійо на півдні Франції, починаючи з 2009 року до смерті Стіва Джобса працював над дизайном штаб-квартири «Apple» – «Apple Park» у Каліфорнії (США).

Агентство Телевидения Новости