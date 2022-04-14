Бронетранспортери, гаубиці, Javelin: Пентагон розповів, яку зброю отримає Україна

У Пентагоні уточнили, яку зброю отримає Україна в рамках нового пакету військової допомоги США на суму 800 млн доларів.

Як повідомляється на сайті американського оборонного відомства, допомога, зокрема, містить 18 155-мм гаубиць, 40 тис. боєприпасів, 500 протитанкових ракет Javelin, 200 бронетранспортерів M113, 300 баражуючих дронів Switchblade, 11 вертольотів Мі-17, 10 артилерійських розвідувальних радіолокаційних станцій AN/TPQ-36, дві буксировані радіолокаційні станції AN/MPQ-64.

Агентство Телевидения Новости