“Завтрак рашиста”: в Чорнобильскому лісу загарбники отримали декілька премій Дарвіна

Охоронці кордону у складі Сил оборони обстежують територію, звідки захисники України вигнали загарбників, повідомляє державна прикордонна служба

У Чорнобильській зоні прикордонники переконалися, що орки справді добряче закопувалися у Рудому лісі. Вони проживали у закинутих ще у 1986 році хатинах та влаштовували пікніки на радіоактивно зараженій території. Харчувалися ці людиноподібні не лише сухпайками, але й награбованими харчами.

Багато з продуктів орки ймовірно вперше побачили в Україні, адже намагалися зварити кашу з кавових зерен.

Як гадаєте, це на них так радіація вплинула чи притаманна загарбникам розумова відсталість? – риторичне питання від прикордонників

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