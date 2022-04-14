На яких перехрестях сьогодні запрацювали світлофори

Від сьогодні у Харкові розпочнуть роботу 11 світлофорів, встановлених на головних вулицях міста.

З 8:00 до 19:00 працюють світлофори на наступних перехрестях:

пр. Гагаріна/вул. Гольдбергівськапр. Гагаріна/вул. Одеськавул. Клочківська/узвіз Клочківськийвул. Клочківська/спуск Бурсацькийпр. Науки/пр. НезалежностіСалтівське шосе/пр. Льва ЛандауСалтівське шосе/пр. ТракторобудівниківСалтівське шосе/вул. Академіка Павловапр. Ювілейний/пр. Льва Ландаупр. Ювілейний/вул. Гвардійців-Широнінцівпр. Ювілейний/пр. Тракторобудівників

Нагадаємо, що з початку війни всі світлофори в Харкові були переведені в режим миготіння. Поступово планують запустити роботу інших світлофорних об’єктів.

Агентство Телевидения Новости