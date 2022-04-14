На дорогах Харківщини прибирають розбиті автомобілі

Минулої доби з траси M-03 у Харківській області вивезли 14 одиниць понівеченого транспорту, зокрема і ворожого військового.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Також дорожники продовжують ліквідовувати на автошляхах наслідки потрапляння ворожої артилерії.

Як уточнили у Службі автомобільних доріг у Харківській області, 13 квітня на трасі М-03 працювало 15 бригад на ліквідації ямковості і окрема бригада прибирала пошкоджені автомобілі, що були залишені на дорозі та вдовж узбіччя, повідомляє Харківська ОВА.

«Шановні водії, будьте пильними та обережними на дорогах. Дані роботи проводяться для того, щоб забезпечити безпечне пересування всіх видів транспорту логістичними і гуманітарними коридорами», – зазначили у САД.

Агентство Телевидения Новости