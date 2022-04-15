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Битва ще не почалася: глава Донецької ОВА розповів про “вимушену паузу” росіян

Битва ще не почалася: глава Донецької ОВА розповів про “вимушену паузу” росіян

За словами глави ОВА, російські війська перегрупуються і накопичують сили,повідомляє УНІАН

Глава Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що “битва за Донбас” ще не почалася. Він вважає, що для “вимушеної паузи” російських окупантів є кілька причин.

За словами глави ОВА, російські війська перегрупуються і накопичують сили.

“Вони збирають сили. Ми бачимо, що вони перегруповані і готові до одночасних масованих атак із застосуванням всіх своїх підрозділів, які зав’язані на цьому напрямку. Їх там багато”, – зазначив він.

Кириленко додав, що російські бійці деморалізовані. Більш того, для настання не сприяє погода.

“Втім, є фактори, які тримають ворога на вимушеній паузі. Це погодні умови, певна неузгодженість дій і відверто панічні настрої. Настрій і бойовий дух навіть регулярних збройних сил РФ далеко не на належному рівні. Вони спілкуються між собою і розуміють, як скінчився їх “бліц-криг” з планами захопити столицю за кілька днів, і які насправді у них втрати – вони дуже-дуже значні, навіть для такої великої армії, як у Російської Федерації”, – заявив Кириленко.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі основні зусилля Росія зосереджує 

Агентство Телевидения Новости

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