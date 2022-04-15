Через обстріли без газопостачання залишилися дев‘ять сіл у Боровій

Під час обстрілів окупантами території Харківської області в Борівській громаді був пошкоджений газопровід середнього тиску, який забезпечував газом дев‘ять населених пунктів ОТГ.

Понад тисячі домівок залишились без газопостачання, повідомили в Харківській ОВА.

Активні бойові дії, обстріли та відсутність зв‘язку з ремонтними бригадами в даному районі тимчасово унеможливлюють відновлення газопроводу та пуск газу споживачам.

Агентство Телевидения Новости