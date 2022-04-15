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Під Ізюмом окупанти обстріляли евакуаційні автобуси: 7 загиблих, 27 поранених
Напередодні, 14 квітня, російські військовослужбовці обстріляли евакуаційні автобуси з мирними мешканцями в смт Борова Ізюмського району, повідомили в прокуратурі Харківської області.
За попередніми даними, загинуло 7 осіб. Ще 27 людей отримали поранення.
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Досудове розслідування проводить СВ Управління СБУ в Харківській області.