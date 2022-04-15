«Ми готові до оборони на будь-якому напрямку», – голова Харківської ОВА

Зараз росіяни поступово передислокують свої війська на ізюмський напрямок через Куп’янськ. Ми бачимо, що частина військ, яка відійшла від київського, чернігівського і сумського напрямку, не в повному своєму бойовому складі. Однак вони проходять ротацію на території РФ. Докладно про ситуацію на Харківщині голова ХОВА Олег Синєгубов розповів в інтерв’ю «РБК Україна».

«Ворог подекуди готує фортифікаційні споруди, десь окопується тощо. Зараз це вже відбувається не набігом, як рф пробували спочатку. Але ЗСУ значно укріпили свої позиції, зміцнили особивий склад та озброєння. Не зменшуємо своєї військової присутності на обороні Харкова і тих фронтах, де ми вже вистояли.

Ми готові до оборони на будь-якому напрямку – до ударів з півночі, з північного-сходу або ж з ізюмського напрямку, де зараз триває активна бойова фаза».

Агентство Телевидения Новости