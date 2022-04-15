Через обстріли Харкова постраждали дев’ять цвинтарів та Меморіал жертвам тоталітаризму

Внаслідок ворожих обстрілів Харкова значних руйнувань зазнають кладовища.

Як повідомили у Департаменті житлово-комунального господарства, з початку повномаштабного вторгнення Росії в Україну з 20 об’єктів КП «Ритуал» були понівечені 9 кладовищ, а також Меморіал жертвам тоталітаризму в Лісопарку.

«Зруйновано адміністративні будівлі кладовищ, пошкоджені і зруйновані надмогильні споруди», – зазначили у департаменті.

Нагадаємо, що Меморіальний комплекс жертвам тоталітаризму в Харкові відкрили 17 червня 2000 року. На кладовищі перепоховані останки 4 302 військовополонених поляків, з них 493 офіцери – жертви так званого українського Катинського списку. У 60 менших могилах поховані останки 2 746 громадян колишнього СРСР різних національностей, які стали жертвами НКВС у 1937-1938 роках.

Агентство Телевидения Новости