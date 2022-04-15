На Харківщині СБУ викрила пропагандистську ботоферму, яка працювала на росію
Кіберфахівці СБУ на Харківщині викрили та припинили роботу чергової ботоферми, яка працювала на потреби рф.
Цього разу ботоферму використовували для розсилки смс-повідомлень населенню із закликом переходити на сторону ворога.
За допомогою спеціального обладнання створювались віртуальні номери українських сім-карток. Пізніше їх використовували для реєстрації у месенджерах. Таким чином ворог поширював пропаганду та створював панічні настрої у населення.
Технологічне обладнання ботоферми розміщувалося у приватному житловому володінні і дистанційно керувалося з Росії.
Під час обшуку співробітники СБУ вилучили комп’ютерну техніку, GSM-шлюзи, сім-банки, а також сотні сім-карток мобільних операторів.