У РФ зупиняється виробництво нових танків

Причина – через фінансові проблеми та відсутність імпортних комплектуючих, повідомлє ГУП МО Обороні

▫️На російському «Уралвагонзаводі» намагаються подолати кризу, що виникла внаслідок введених санкцій. «Уралвогонзавод» (Нижній Тагіл) це російський виробник бронетехніки, в першу чергу – основного танку РФ «Т-72».

▫️Від початку війни в Україні підприємство зіштовхнулось з численними фінансовими проблемами. Збільшення відсоткових ставок за кредитами, відсутність коштів для обслуговування валютних кредитів, підвищення цін та матеріали та комплектуючі (зокрема, броньована сталь) – ці та інші проблеми значно ускладнили виробництво більшості видів військової техніки.

▫️Попри широко розрекламоване «імпортозаміщення» РФ не спроможна самостійно продовжувати випуск високотехнологічної зброї без продовження постачань імпортних комплектуючих.

▫️Відтак, завод вимушений шукати розв’язання фінансових проблем, в тому числі вимагаючи стовідсоткової передплати за державними контрактами. Зупиняється виробництво нової техніки, в тому числі танків «Т-90» і «Т-14» (Армата).

▫️Створений «оперативний штаб» основним напрямком роботи визначив ремонт пошкодженої у війні з Україною військової техніки.

Агентство Телевидения Новости