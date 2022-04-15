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Більшість шкіл Харківщини проводять уроки дистанційно
Із 715 закладів загальної середньої освіти Харківщини 543 сьогодні проводять уроки дистанційно.
Про це повідомили в Департаменті науки і освіти Харківської ОВА.
З цього тижня до навчання у дистанційному форматі повернулися учні шкіл Харкова.
Також наразі продовжують працювати дистанційно 90% закладів вищої освіти регіону.
«Від початку повномасштабного вторгнення військ російської федерації у Харківській області було пошкоджено або зруйновано понад 90 загальноосвітніх шкіл і 70 дитячих садків. У Харкові внаслідок ворожих обстрілів постраждали 75 шкіл і 54 дитсадки», – зазначили в Департаменті.
Крім того пошкоджень зазнали 16 закладів вищої освіти Харківщини.