10 загиблих та 35 поранених: подробиці обстрілу ХТЗ

Сьогодні, 15 квітня, близько 16:30 російські військовослужбовці обстріляли реактивними системами залпового вогню «Ураган» Індустріальний район Харкова.

Внаслідок обстрілу загинуло 10 мирних мешканців, серед них – 7-місячна дитина. Ще 35 людей поранено, повідомляє прокуратура Харківської області.

Пошкоджено та зруйновано низку житлових будинків.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Досудове розслідування здійснюється СВ Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости