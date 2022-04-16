Через обстріли у Харкові горять склади та приватні будинки

За добу з 15 по 16 квітня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 37 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж – 34, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами – 27, пожежі в екосистемах, спричинених необережним поводженням з вогнем та підпалом — 5, пожеж у приватному секторі та на об’єктах, що сталися з інших причин, не пов’язаних обстрілами — 2; також 1 раз на розбирання завалів та 2 — на допомогу населенню та ліквідацію наслідків ДТП.

Підрозділи ДСНС протягом доби здійснили 27 виїздів на гасіння пожеж спричинених ворожими обстрілами. Так, рятувальники виїздили на гасіння пожеж житлових багатоповерхівок, приватних будинків, гаражів та автомобілів, а також складських будівель, та об’єктів торгівлі. Пожежі сталися: у Слобідському (2), Шевченківському (3), Основ’янському (1), Немишлянському (1), Московському (3), Київському (2) та Індустріальному (10) районах міста Харкова, а також Ізюмському (1) та Харківському (4) районах області.

Найбільша пожежа виникла у складській будівлі Харківського району області. Площа пожежі склала близько 2500 кв.м. Ліквідовували пожежу 4 відділення ДСНС.Також у приватному житловому секторі Шевченківського району міста Харкова горіли відразу три приватних житлові будинки, а також надвірні забудови та гаражі. Загальна площа пожежі склала близько 1500 кв.м. Пожежу вдалось швидко ліквідувати. Для ліквідації пожежі було задіяно 8 одиниць техніки та 40 чоловік особового складу ДСНС.

Крім того, близько 16:00 було завдано ворожого обстрілу по житловому масиву Індустріального району Харкова. Виникло відразу 8 пожеж, як у житловому секторі, так і в торговельний об’єктах. Для ліквідації цих пожеж було задіяно 10 одиниць техніки та 40 чоловік особового складу ДСНС.

Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби здійснили 72 залучення для розмінування боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів.М

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