До 3 тисяч: Зеленський назвав приблизну кількість загиблих у ЗСУ з початку війни

Президент України Володимир Зеленський назвав зразок загиблих і поранених військовослужбовців ЗСУ з початку повномасштабної війни, яку розв’язала росія 24 лютого.

Про це він повідомив в інтерв’ю CNN.

За його словами, на війні з росією загинули від 2 500 до 3 000 українських військових та ще більше 10 000 отримали поранення. Частина поранених у тяжкому стані, тому «складно сказати, як багато з них виживуть».

Нагадаємо, в той же час кількість лише загиблих військових рф вже склала 20 000.

Українському президентові важко назвати точну кількість жертв серед цивільного населення, оскільки багато з них перебували на досі окупованій території.

«Дуже складно говорити про мирних жителів, оскільки на півдні нашої країни заблоковано населені пункти Херсон, Бердянськ, Схід — Маріуполь, Волноваха. Ми просто не знаємо, скільки людей загинуло у тій зоні, яка заблокована», – сказав президент.

Зеленський також наголосив на необхідності якнайшвидшого завершення війни, щоб уникнути ще більших втрат.

«Ми всі маємо зробити все можливе, щоб ця війна не була нескінченною. Чим триваліша вона, тим більше ми втратимо», – сказав він.

Агентство Телевидения Новости