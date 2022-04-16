Окупанти вивозять мешканців Ізюму до РФ

Про це інформує “РІА Новості”.

“Міноборони РФ вивезло першу партію біженців із Ізюму Харківської області – близько 100 осіб.

Пункт призначення – Бєлгородська область”, зазначають у повідомленні.

Пропагандистські ЗМІ демонструють на відео та фото, як люди їдуть в автобусах та заповнюють документи для перетину кордону. В автобусах показані літні люди, діти, чоловіки та жінки.

Нагадаємо, що росіяни самі поставили місто в умови блокади та гуманітарної катастрофи і насильно вивозять із України людей. Фактично відбувається депортація, зокрема, у Маріуполі.

Їх везуть на окуповану територію.

Спочатку у фільтраційні табори, потім у депрессивні регіони. Про це повідомила обмудвумен Людмила Денисова

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