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Парк Горького розчистили після обстрілів

Парк Горького розчистили після обстрілів

Сотрудники Центрального парка культуры и отдыха им. Горького сегодня, 16 апреля, убирают обломки и мусор после обстрелов российской армией.

Как сообщили в парке, утром на место работы смогли добраться около 15 сотрудников – озеленители, операторы аттракционов, руководители подразделений и управленцы. За это время они уже успели убрать обломки деревьев, разбитых лавочек и поврежденных декораций у главного входа, на центральной аллее и во Французском парке.

«Любые попытки врага уничтожить Харьков и сломать дух его жителей разбиваются о настойчивость и твердость горожан», – подчеркнули в парке.

Агентство Телевидения Новости

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