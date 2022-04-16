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Харківський театр ляльок буде грати в метро

Харківський театр ляльок буде грати в метро

Харківський академічний театр ляльок ім. В. Афанасьєва поновлює театральну діяльність. Актори-лялькарі, студенти театрального факультету, друзі театру будуть грати вистави на станціях Харківського метрополітену.

Перша вистава відбудеться сьогодні, 16 квітня, о 14:00 на  станції «Майдан Конституції».

«Принцеси бувають різні…” – вистава за мотивами казок Г.Х.Андерсена «Принцеса та Свинопас» і «Принцеса на горошині»

«Якийсь час ми були розгублені – чи варто грати, що грати, де грати, як грати? Як говорити, зокрема, з дітьми, які пережили та переживають весь цей жах війни. Але усвідомили, що театр не дасть відповіді на ці питання не зустрівшись з нашими глядачами, не відчувши їхній сьогоднішній запит, не побачивши їхні очі.

Тому для себе ухвали рішення поновити гру. Грати вистави зі старого репертуару та створювати нові історії. У нас вже є проект, коли ми працюємо з драматургами, аби створити вистави сьогоднішнього дня, що будуть носити, навіть, терапевтичний характер”, – підкреслює головний режисер Харківського театру ляльок Оксана Дмітрієва.

Агентство Телевидения Новости

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