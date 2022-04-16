У російському полоні перебуває 700 українських військових і понад 1000 цивільних

У російському полоні перебувають близько 700 українських військовослужбовців, близько 700 російських військових також перебувають в українському полоні, повідомила віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, пише «Інтерфакс-Україна».

«Щодо військових, у нас в принципі приблизний паритет: у нас понад 700 їхніх полонених, і у них приблизно така сама кількість», – розповіла Верещук в ефірі національного телемарафону в суботу вранці.

Водночас ситуація, за її словами, ускладнюється тим, що російські військові беруть в заручники також і цивільних осіб на окупованих територіях.

«Наших цивільних (у полоні – ред.), на жаль, дуже багато. Вони схопили понад 1000 осіб і, на жаль, з них близько 500 – це жінки. І ми, очевидно, ще раз і ще раз будемо повторювати … ми не будемо обмінювати військових на цивільних – це заборонено Женевськими конвенціями. Ми не будемо порушувати міжнародне гуманітарне право, і тому ми вимагаємо відпустити без всяких умов і передати українській стороні цивільних», – наголосила віце-прем’єр.

На запитання, чи дотримуються росіяни Женевської конвенції щодо українських військовополонених, Верещук сказала: «Звісно ні, навіть нема про що говорити. Це не те, що навіть Женевська конвенція – там просто треба вижити».

Водночас вона висловила впевненість, що полонені будуть обов’язково звільнені, українська сторона докладає для цього всіх зусиль. «Ми подаємо списки постійно. Інша справа, що ворожа сторона не погоджує всіх, а дає тільки частково і тільки тих, кого вони вважають за потрібне віддати. Це постійна, перманентна боротьба за людей, але ми не полишимо їх… треба трохи почекати. Розумієте, з яким ворогом ми маємо справу», – наголосила Верещук.

Агентство Телевидения Новости