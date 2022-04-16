Мер просить лозовчан виїхати – люди вважають, що це діверсія

Евакуація з Лозової триває вже більше тижня. Через високу ймоверність бойових дій в районі, мирних мешканців просять терміново виїхати, надають автобуси та потяги. Вже виїхало понад 20 тисяч людей.

Сьогодні на офіційній сторінці мера Сергія Зелененського з’явилась інформація про те, що він просить людей терміново покинути місто через високу ймовірність ракетних ударів. Спочатку з`явилась інформація про те, що можлива евакуація потягом, потім автобусами.

Але реакція підписників виявилась підозрілою, люди вважають, що якщо немає відеозвернення, їх можуть збирати в одному місці саме для удару, й аккаунт мера взломан.

Агентство Телевидения Новости