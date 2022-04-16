Звільнено село, з якого били по Північній Салтівці

Українським військовим далося відтіснити ворога та звільнити Бобрівку та Байрак, а також ще одну територію – це військова частина, яку війська рф перші години війни вони розбили її трьома надпотужними ракетами. Про це повідомляють ТСН.

Наразі йдуть бої за Кутузовку. Все це села відразу за Кільцевій, навпроти них знаходиься Салтівка та Північна Салтівка. саме с цих територій ворог з реактивних систем залпового вогню б’є по жилмасивам.

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