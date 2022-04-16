2 загиблих та 18 постраждалих: наслідки ракетного удару в центрі Харкова (відео)

16 квітня об 11:36 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу в адміністративній будівлі, що сталася внаслідок ворожого обстрілу в Основ’янському районі Харкова.

Горіли конструктивні елементи п’ятиповерхової адміністративної будівлі на загальній площі близько 1500 кв. метрів, а також 9 автівок. Внаслідок вибуху будівля зазнала серйозних руйнацій. Попередньо, загинула 1 та постраждало ще 18 людей.

На місці працювало близько 50 осіб особового складу та 9 одиниць техніки ДСНС. Вдалось евакуювати 65 осіб із пошкодженої та сусідніх будівель, а також житлових будинків, що знаходяться поруч.

Як повідомили в прокуратурі Харківської області, російські військослужбовці, використовуючи крилату ракету великої дальності «Калібр», обстріляли Слобідський та Основ‘янський райони м. Харкова.

Внаслідок обстрілу загинуло двоє мирних мешканців, ще 18 отримали поранення. Також пошкоджено та зруйновано житлові будинки, автомобілі, ринок та магазини.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури слідчими СВ Управління СБУ в Харківській області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Досудове розслідування триває.

Агентство Телевидения Новости