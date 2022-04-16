Під Харковом при розмінуванні загинули три сапери, четверо отримали травми

Сьогодні під час робіт із розмінування території під Харковом загинули три сапери ДСНС, ще четверо отримали важкі травми, повідомив голова МВС Денис Монастирський в ефірі загальнонаціонального телемарафону, пише liga.net.

«На жаль, сьогодні сталася трагічна ситуація під Харковом. При розмінуванні загинули троє рятувальників, це сталося буквально кілька годин тому. Четверо важко поранених».

За словами Монастирського, загинув зокрема командир частини піротехніків: вибух стався під час розмінування частини касетного боєприпасу російських військ.

Голова МВС закликав українців із особливою обережністю ставитися до виявлених боєприпасів, тому що окупанти мінують дверні ручки, пральні машини і навіть дитячі ліжка.

Агентство Телевидения Новости