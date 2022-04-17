Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:23
Просмотров: 70

Послуга гарячого водопостачання доступна у 3 364 будинках.

Послуга гарячого водопостачання доступна у 3 364 будинках.

Як повідомили у КП «Харківські теплові мережі», станом на суботу, 16 квітня, через дефекти на мережах гарячої води не було в 59 будинках, але до кінця дня у 47 вона мала з’явитися. Інші будинки отримають послугу найближчим часом.На підприємстві зазначили, що перелік будинків, які були відключені від послуги, – скоротився, і це обумовлене прискоренням ремонтних робіт на системах гарячого водопостачання після завершення опалювального сезону.«Відтепер  на джерелах теплопостачання  простіше відновлювати та реконструювати систему. Першочергове завдання працівників підприємства  – дати якомога більшій частині харків‘ян гарячу воду», – підкреслили у КП «ХТМ».

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 