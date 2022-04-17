Послуга гарячого водопостачання доступна у 3 364 будинках.

Як повідомили у КП «Харківські теплові мережі», станом на суботу, 16 квітня, через дефекти на мережах гарячої води не було в 59 будинках, але до кінця дня у 47 вона мала з’явитися. Інші будинки отримають послугу найближчим часом.На підприємстві зазначили, що перелік будинків, які були відключені від послуги, – скоротився, і це обумовлене прискоренням ремонтних робіт на системах гарячого водопостачання після завершення опалювального сезону.«Відтепер на джерелах теплопостачання простіше відновлювати та реконструювати систему. Першочергове завдання працівників підприємства – дати якомога більшій частині харків‘ян гарячу воду», – підкреслили у КП «ХТМ».

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