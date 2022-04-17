Абрамович приїхав до Києва, щоб спробувати відновити переговори України та РФ, – Bloomberg

Російський підсанкційний олігарх Роман Абрамович відвідав Київ із метою поновлення мирних переговорів між Україною та Росією. Про це повідомляє агентство Bloomberg, пише Фокус.

За даними журналістів, під час візиту до Києва Роман Абрамович зустрічався з членами української делегації на переговорах та обговорював можливі шляхи поновлення переговорів.

Представник російського олігарха на запит Bloomberg заявив, що бізнесмен не перебуває в столиці України і відмовився коментувати будь-які поїздки свого роботодавця. Обговорювати можливий візит Романа Абрамовича до Києва з журналістами також не схотіли радник голови Офісу президента Михайло Подоляк та прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

В інтерв’ю українським ЗМІ 16 квітня президент Володимир Зеленський прокоментував участь російського олігарха у переговорному процесі щодо врегулювання війни. Глава держави зазначив, що дипломати та бізнесмени з РФ відстоюють виключно свої інтереси. Проте, за словами Зеленського, Роман Абрамович репрезентує той бік, який виступає за негайне припинення повномасштабної війни.

“Знову ж таки, ніхто не може гарантувати, що це правда, що це не якась гра (позиція Абрамовича про припинення війни з Україною — ред.). Але я вважаю, що це краще, ніж коли кажуть дві сторони, одна за те, щоб зупинити війну, а інша сторона за те, щоби повністю знищити цей народ”, – додав Зеленський, спілкуючись з українськими журналістами.

Нагадаємо, 1 березня з’явилася інформація про те, що олігарх Роман Абрамович взяв участь у переговорах між Україною та Росією. За даними журналістів, російський бізнесмен приєднався до процесу врегулювання війни на прохання української сторони.

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