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Окупанти в «Л/ДНР» мобілізують неповнолітніх на війну з Україною

Окупанти в «Л/ДНР» мобілізують неповнолітніх на війну з Україною

Стало відомо, що окупанти в «Л/ДНР» мобілізують до лав незаконних збройних формувань дітей, які брали участь у так званих «патріотичних клубах». Про це повідомила уповноважена ВР з прав людини Людмила Денисова, передає Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Мобілізують навіть неповнолітніх учасників цих клубів, починаючи з 16 років.

Серед підлітків вже є загиблі, зокрема, Іван Шифман, учасник так званого військово-патріотичного спортивного клубу «Наследники победы» Територіального штабу м. Комсомольське ГО «Військово-патріотичного руху «Молода гвардія-Юнармія».

Агентство Телевидения Новости

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