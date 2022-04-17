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ПриватБанк попереджає про технологічну паузу в Приват24 в ніч на понеділок

ПриватБанк попереджає про технологічну паузу в Приват24 в ніч на понеділок

ПриватБанк анонсував чергову технологічну паузу в проведенні платежів через Приват24 в ніч на понеділок.

Державний ПриватБанк 18 квітня третій тиждень поспіль робить технологічну паузу в проведенні платежів через Приват24 з 23:00 і до 8:00 ранку в понеділок для проведення технічних робіт, повідомляє «Інтерфакс-Україні» із посиланням на повідомлення банку.

«ПриватБанк з 23:00 17 квітня до 8:00 18 квітня проводить черговий етап планових регламентних робіт у Приват24 (…) Під час проведення робіт Додатки і web-версія Приват24 будуть недоступні», – зазначила фінустанова.

Відзначається, що розрахунки в торговельній мережі і банкомати будуть працювати в звичайному режимі.

Як повідомлялося, ПриватБанк тижнем раніше проводив технічну паузу, заплановану з 23:00 10 квітня до 8:00 11 квітня, які продовжувалися до 6:00 12 квітня. Також банк призупиняв роботу сервісів з 20 до 21 березня для введення резервних потужностей.

Агентство Телевидения Новости

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