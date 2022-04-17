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У звільнених селах під Харковом відновлюють газо- та електропостачання

У звільнених селах під Харковом відновлюють газо- та електропостачання

Звільнено від окупантів селища Вільхівка та Мала Рогань, тут відновили електропостачання у 140 споживачів.

Проведені ремонтні роботи на частині газопроводів у селах Ємці, Шовкопляси та Велика Рогань, повідомили в ХОВА.

У селищі Мала Данилівка роботи з електропостачання виконані на 100%.

Комунальники Харкова здійснюють санітарне очищення вулиць.

У Чугуєві робота з відновлення триває 24/7: відремонтували частину водопровідних мереж, відбуваються планові ремонтні роботи на котельні, приводять до ладу будинки, що постраждали від бойових дій.

З траси M-03 від Харкова до звільненого Чугуєва вивезли 30 одиниць понівеченого військового та цивільного транспорту.

Дороги Харківщини – це стратегічні логістичні маршрути для доставки гуманітарних вантажів.

Дорожники регулярно проводять аварійний ремонт автошляхів у містах влучання ворожої артилерії.

Агентство Телевидения Новости

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