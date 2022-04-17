Ворог відступає: ЗСУ пішли у контратаку на Донбасі

За словами координатора групи “Інформаційний опір” Костянтина Машовця, ЗСУ внаслідок своїх активних контратакуючих дій тактичного масштабу на ділянці між Святогірськом та Кремінною у зоні проведення ООС зуміли відкинути передові підрозділи противника в районі Кремінна – Рубіжне на кілька кілометрів на північний схід.

Дії ЗСУ дозволили просунутися у бік річки Оскол та створити загрозу лівому флангу Ізюмського угруповання ЗС Росії. Машовець припустив, що контрнаступ української армії став несподіванкою для військового командування Росії.

При цому радник голови Офісу Президента Олексій Арестович повідомляє, що найближчим часом на сході України будуть важкі бої, а найбільша небезпека для мирних громадян – у Харкові, Краматорську та Слов’янську.

Водночас він запевняє, що Україна готова до наступу. За його словами, російська армія звузила свої “наполеонівські плани” щодо великого оточення на Донбасі.Велика кампанія завжди великі обсяги авіаційних, ракетних, артилерійських ударів.Раджу харків’янам бути дуже обережними, – додав радник глави Офісу президента.

Агентство Телевидения Новости