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Війська рф знову обстріляли Золочевську ОТГ

Війська рф знову обстріляли Золочевську ОТГ

Золочівська ОТГ знаходиться на кордоні з РФ. Ворог з території росії проводить обстріли мірних сел, які вже неодноразово пережили обстріли. Сьогодні вночі було обстріляно

Кацапи продовжують діяти, як справжні злодії. Вночі вони обстріляли Івашки. Безліч руйнувань, включаючи школу і житлові будинки. Зараз волонтери намагаються допомогти потерпілим. Про жертви серед мирного населення поки що інформації немає, написав головний редактор газети “Зоря” Василь Мирошнік.

За декілька днів до цього, ворог влучив безпосередньо в редакцію газети

Агентство Телевидения Новости

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