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Наслідки обстрілу в центрі Харкова: 5 загиблих, 13 постраждалих
Сьогодні близько 13:25 російські військовослужбовці обстріляли центр Харкова – Київський та Шевченківський райони міста.
Внаслідок обстрілу загинуло 5 людей. Щонаймеше 13 мирних мешканців отримали поранення, повідомляє прокуратура Харківської області.
Пошкоджено низку житлових будинків, інститути та об‘єкти інфраструктури міста.
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури слідчими СВ Управління СБУ в Харківській області розпочато досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Досудове розслідування триває.