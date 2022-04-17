У Боровій окупанти призначили гуляйтерів

У тимчасово окупованій Боровій (Харківська обл.) російські військові розмістилися в адміністративних будівлях і призначили окупаційну владу з-поміж місцевих колаборантів, повідомляє Інтерфакс.

“За наявною інформацією у Боровій окупанти розмістилися в будівлях селищної ради, палаці культури, лікарні (зокрема у терапевтичному відділенні), в будинках деяких місцевих підприємців. Призначили окупаційну владу з числа місцевих колаборантів, яка тепер має координувати процеси в громаді. Дані щодо персоналій уточнюються”, – повідомляється на сторінці Борівської селищної ради у фейсбуці.

За даними селищної ради, колаборанти серед місцевого населення є і в деяких інших населених пунктах громади.

“Такі зрадники надають ворогу інформацію про місцевих, розповідають, у кого чим можна поживитися, допомагають облаштуватися на зайнятій території, організовують їхній побут. Відомо, що один з таких посіпак показав російським військовим маловідомий шлях до населених пунктів Донеччини”.

У ньому наголошується, що значна частина російської техніки поступово виходить із території громади у напрямку Донецької області. Частина населених пунктів залишається без електрики та газопостачання. Мобільного зв’язку та інтернету немає, їх відновлення неможливе, доки територія громади окупована росіянами. Повністю відсутній зв’язок із психоневрологічним інтернатом, де перебувають майже 200 пацієнтів. Даних про поранених та загиблих мирних жителів громади немає. Є інформація, що частину вбитих російських військових поховано біля дороги на околиці Чернещини.

За інформацією Борівської селищної ради, найбільш жорстоко окупанти поводяться з місцевим населенням у старостинських округах на південному сході громади.

“Вдираються до осель громадян, які вимушені були виїхати з громади у зв’язку з окупацією, проводять обшуки, забирають техніку та цінні речі, подекуди виносять повністю все. Були випадки вкидання бойових гранат до погребів у домоволодіннях мирних жителів”, – ідеться у повідомленні.

У селищній раді наголошують, що гостро стоїть питання доставки медикаментів до Борівської лікарні та гуманітарної допомоги жителям (ліків, продуктів харчування, засобів гігієни та інших предметів першої необхідності).

“Селищна рада працює у напрямі вирішення цього питання. Проводяться відповідні перемовини з відповідними міжнародними організаціями та перевізниками, направлені звернення віцепрем’єр-міністру – міністру з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірині Верещук та голові Харківської обласної військової адміністрації Олегу Синєгубову щодо організації зелених коридорів для евакуації населення та доставки на територію громади гуманітарної допомоги”.

Агентство Телевидения Новости