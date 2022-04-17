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У Харкові чоловік зарізав свою матір та її подругу

У Харкові чоловік зарізав свою матір та її подругу

Напередодні в квартирі в Московському районі Харкова чоловік, перебуваючи у стані наркотичного сп’яніння, напав на свою 69-річна матір та її 66-річну подругу. Між чоловіком та літніми жінками виникла сварка: зловмисник схопив ніж та став наносити численні удари матері та її подрузі. Від отриманих ножових поранень, а також ударів важким предметом по голові обидві жінки померли на місці, повідомляє прокуратура Харківської області.

Щоб приховати сліди злочину, зловмисник загорнув тіло однієї зі своїх жертв у ковдру, аби позбавитись його. Проте довести свій намір до кінця не встиг, оскільки до квартири повернулась його падчерка, яка і викликала співробітників поліції.

За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 43-річному харків’янину в умисному вбивстві (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України).

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України. В порядку ст. 615 КПК України до нього застосовано запобіжний захід тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости

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