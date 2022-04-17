Мер Харкова попередив про хаотичні обстріли міста та попросив мешканців утриматися від прогулянок

Мер Харкова Ігор Терехов звернувся до городян з проханням не гуляти біля будинків, на прибудинковій території, у парках та скверах.

«Я прошу у вечірній та нічний час доби перебувати у укриттях та бомбосховищах на станціях метрополітену. Я розумію, що важко, я розумію, що на вулиці хороша погода і хочеться погуляти, особливо з дітьми, але дуже прошу цього не робити. Це дуже небезпечно. Ворог веде хаотичні обстріли. Обстріли продовжуються по житлових районах. Тому потрібно бути пильними», – закликав Терехов у коментарі виданню «Страна.ua».

На питання про те, чи рекомендує влада громадянам евакуюватися, мер відповів, що для тих, хто хоче тимчасово виїхати з метою безпеки з міста, така можливість є, але рішення кожен має приймати самостійно.

«Харків обстрілюють щодня, руйнуючи інфраструктуру та багатоповерхові будинки. Усі наші комунальні служби працюють цілодобово. Ми розуміємо, що обстріли будуть продовжуватися, але нас не зламати», – сказав Ігор Терехов.

Нагадаємо, сьогодні російські війська обстріляли центр Харкова: загинуло 5 людей, ще 13 отримали поранення.

Агентство Телевидения Новости