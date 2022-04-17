На Харківщині збито черговий гвинтокрил Ка-52

Про знищення російського гвинтокрилу Ка-52 розповіли в 93й механізованій бригаді «Холодний Яр». Ворожу техніку збили зі звичайної «Ігли» –переносного зенітно-ракетного комплексу.

«Вночі ворожі гелікоптери заходили дуже низько. Вони кружляли над нашими позиціями, не даючи можливості навіть підняти голову. І хлопець-зенітник, прикомандирований до мого підрозділу, випустив по них дві ракети. Одна, щоправда, потрапила у теплову пастку, а інша збила Ка-53. Він впав. Були спроби ворога залетіти на наші позиції літаками та стріляти ракетами, але атаки ворога успіхів не мали.

Оскільки вертоліт впав досить далеко від наших позицій, ближче до ворога, ми змогли близько підійти до нього лише вночі. А вдень літали туди дроном, аби роздивитися його згорілі уламки детальніше.

Жартуємо між собою, що збили російський гвинтокрил приблизною вартістю 15 мільйонів доларів зброєю за 100 баксів, за яку заплатили ще за Совєтів», йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости