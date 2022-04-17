В Ізюмі окупанти почали примусову мобілізацію

Через брак людських ресурсів загарбники намагаються долучити до війни місцевих жителів тимчасово захоплених територій. Так, у місті Ізюм розпочато примусову мобілізацію чоловіків. Про це повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

На окремих тимчасово зайнятих окупантами територіях продовжується підготовка до проведення незаконного референдуму із проголошення так званої «херсонської народної республіки». Для фальсифікації його результатів планується використати персональні дані жителів регіону, які збирають окупанти під час видачі так званої «гуманітарної допомоги».

Серед мешканців також поширюється інформація, що після оголошення результатів псевдореферендуму розпочнеться їх «мобілізація» до лав збройних сил російської федерації.

Агентство Телевидения Новости