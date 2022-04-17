Звільнені села та знищена російська техніка: ситуація на Харківщині 17 квітня

Сьогодні посеред білого дня знову були обстріли із РСЗВ та артилерії центральної частини міста, житлового району Салтівка: постраждали 20 осіб, загинули – 5. Пошкоджені багатоквартирні будинки та інша цивільна інфраструктура, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

У Харківській області наші захисники проводять кілька успішних операцій, відтісняючи окупантів подалі від обласного центру. У результаті контрнаступу ЗСУ звільнили Базаліївку, Леб‘яже, частину Кутузівки. У районі села Мала Рогань наші підрозділи просунулися далі на схід.

Збройні Сили України продовжують ефективно стримувати окупантів на інших напрямках від Харкова. Днями реактивним вогнем 81-ї окрема аеромобільна бригада під Харковом знищила 5 російських танків, 10 броньованих одиниць техніки. Близько сотні окупантів вже не зможуть атакувати, ніколи.

«Всі спроби ворога захопити Харків були і будуть марними та призведуть лише до ще більших втрат серед окупантів.

Місто під надійним захистом ЗСУ, ми не раз повторювали, що прорахували всі сценарії росіян. І до всіх ми добре підготувалися.

Але вкотре закликаю усіх містян бути пильними та обережними, не нехтуйте сигналами тривоги та без нагальної потреби не залишайтеся на вулиці. Обстріли окупантів хаотичні та жорстокі. Щодня є загиблі», підкреслив Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости