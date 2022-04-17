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18 снарядів випустили сьогодні окупанти по центру Харкова (фото, відео)

18 снарядів випустили сьогодні окупанти по центру Харкова (фото, відео)

Сьогодні близько 14:00 у м. Харкові під час обстрілів у центральній частині міста (Шевченківський та Київський райони) снаряди ворожої реактивної артилерії влучили у житлові багатоповерхові будинки за вісімнадцятьмя адресами.

В одному з будинків спалахнули квартири на 4 та 5 поверхах на площі близько 500 кв. метрів. В решті випадків трапились локальні осередки пожеж.

За даними Харківської ОВА, 5 чоловік загинули, 20 отримали травми.

На ліквідацію даних пожеж від ДСНС було залучено 160 осіб та 33 одиниць техніки.

Наразі рятувальникам вдалось ліквідувати всі осередки горіння.

Агентство Телевидения Новости

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