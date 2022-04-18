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Monobank вирішив закрити рахунки українців, які проживають у Криму, ОРДЛО, РФ та Білорусі

Monobank вирішив закрити рахунки українців, які проживають у Криму, ОРДЛО, РФ та Білорусі

До переліку країн, де банк більше не надаватиме послуг клієнтам, увійшли також Північна Корея, Сирія та Еритрея.

З сьогоднішнього дня, 18 квітня, український мобільний банк Monobank перестане обслуговувати рахунки клієнтів, які перебували до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну і досі не покинули таких країн і територій, як Росія, Білорусь, окупований Крим та ОРДЛО. Про це співзасновник фінансової установи Олег Гороховський написав у своєму телеграм-каналі у понеділок, 18 квітня.

Агентство Телевидения Новости

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