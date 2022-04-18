Російські окупанти завершили перегрупування військ для наступу на сході – Міноборони

Про це сказав на брифінгу речник Міноборони Олександр Мотузяник.

«Наразі агресор завершив перегрупування військ для наступу в східній операційній зоні. Посилення наступального угруповання відбувається за рахунок перекидання додаткових російських підрозділів. Найінтенсивніші бойові дії ведуться у Слобожанському і Донецькому операційних районах», — повідомив Мотузяник.

За його словами, окупанти завершують створення наступального угруповання в східній операційній зоні. Водночас противник не припиняє завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах інфраструктури України.

Агентство Телевидения Новости