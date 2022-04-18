У Харкові не залишилося безпечних районів, – Терехов

Станом на 18 квітня у Харкові не залишилося безпечних районів. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов.

«Харків зазнає тотального бомбардування. Причому бомбардують переважно житлові райони, житлові масиви, там, де є скупчення людей. Російський окупант тотально знищує місто», – сказав він.

За словами Терехова, із Харкова виїхало близько 30% мешканців, але більшість населення не поспішає евакуюватися.

«Можливість евакуації є і кожен із людей ухвалює сьогодні для себе рішення: евакуюватися чи ні. Але, як правило, люди не хочуть їхати з міста», – пояснив мер.

Агентство Телевидения Новости