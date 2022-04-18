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У Харкові не залишилося безпечних районів, – Терехов
Станом на 18 квітня у Харкові не залишилося безпечних районів. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов.
«Харків зазнає тотального бомбардування. Причому бомбардують переважно житлові райони, житлові масиви, там, де є скупчення людей. Російський окупант тотально знищує місто», – сказав він.
За словами Терехова, із Харкова виїхало близько 30% мешканців, але більшість населення не поспішає евакуюватися.
«Можливість евакуації є і кожен із людей ухвалює сьогодні для себе рішення: евакуюватися чи ні. Але, як правило, люди не хочуть їхати з міста», – пояснив мер.