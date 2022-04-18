ВСУ залишили Кремінну. Жодної зради, говорить голова Луганської ОВА

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай пояснив, чому військові сили України відійшли з міста Кремінна Луганської області, захопленого російськими окупантами.

«Сьогодні вночі відійшли наші війська. Справа в тому, що майже за два місяці оборони дуже все розбито, сильно пристрілялися орки і вже почали навіть не йти в атаку, не намагатися робити прориви, а просто почали рівняти все із землею», — зазначив Гайдай у коментарі телеканалу Дом.

Він додав, що українські військові ухвалили рішення відійти та перегрупуватися.

«Нічого надприродно критичного тут немає, не треба шукати зраду. Просто немає сенсу стояти на одному місці, усім загинути, не завдати істотної шкоди ворогові. Жодного героїзму в цьому немає. Тому було ухвалено рішення відійти, перегрупуватись і далі воювати», — повідомив Гайдай.

Агентство Телевидения Новости