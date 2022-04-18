Обстріл Немишлянського району – в прокуратурі уточнили кількість жертв

Сьогодні о першій половині дня російські військовослужбовці обстріляли Немишлянський район Харкова. Снаряд впав біля житлового будинку, що призвело до його часткового руйнування та пошкодження сусідніх будинків.

За попередньою інформацією, троє людей загинуло. Наразі встановлюється кількість поранених, повідомили в прокуратурі Харківської області.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Досудове розслідування здійснюється СВ Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости