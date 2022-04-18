Окупанти залишили без газопостачання 9 селищ у Боровій

Під час обстрілів агресором території Харківської області, в Борівській громаді пошкоджено газопровід середнього тиску, що забезпечував газом дев‘ять населених пунктів ОТГ, повідомили в АТ «Харківгаз».

Понад тисячі домівок залишились без газопостачання.

Активні бойові дії, обстріли та відсутність зв‘язку з ремонтними бригадами в даному районі тимчасово унеможливлюють відновлення газопроводу та пуск газу споживачам.

Станом на 18 квітня територія Борівської громади повністю окупована російськими військовими. Про ситуацію розповіли в Борівській селищній раді:

Мобільного зв’язку та інтернету немає і відновлення його неможливе, допоки територія громади окупована росіянами. Це значно ускладнює отримання інформації з окупованих територій.Відсутня інформація, які населені пункти залишаються без електрики і газопостачання. Даних щодо поранених і загиблих мирних жителів громади також немає.Інформація щодо постраждалих пасажирів автобусів, які нещодавно обстріляли окупанти, досі залишається невизначеною. Точних даних немає, свідчення різняться, перевірити їх наразі немає можливості.На більшій частині території громади протягом останньої доби було більш-менш спокійно. У Боровій практично відновлено електропостачання, відновили роботу деякі продуктові магазини. Окупанти примушують деяких підприємців безкоштовно роздавати продукти. Зламали двері в офісі Пенсійного фонду, винесли комп’ютери та особові справи.У центральній частині селища спостерігається велика кількість живої сили ворожої армії.Напруженою залишається обстановка в Пісках-Рідьківських, Ізюмському, Дружелюбівці. Саме ці села зазнали найбільших руйнувань під час бойових дій.Відомо, що зруйнована Ізюмська загальноосвітня школа, часткових руйнувань зазнала Піско-Радьківська ЗОШ. Психоневрологічний інтернат, за попередньою інформацією, неушкоджений.

Агентство Телевидения Новости