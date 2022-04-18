У Харкові передумали запускати фонтани

Сезон фонтанів відкладено. Про це у своєму telegram-каналі повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Знаю, як ми всі скучили за мирним життям та гарним Харковом. За його парками, клумбами та фонтанами. За можливістю погуляти серед тієї краси, якою Харків славиться на всю Україну!

І навіть за умов війни ми тестуємо наші фонтани на готовність до роботи. Але! Останніми днями наш ворог з особливою жорстокістю бомбардує наш улюблений Харків. Розумію, що якщо ми запустимо фонтани у повноцінному режимі – люди не втримаються, підуть до них у парки. А ворог – ми вже це знаємо – точно скористається цим, щоб вдарити по нас. Тому я вирішив відкласти сезон фонтанів. Як тільки дозволить військова обстановка – ми всі зможемо насолодитися найкрасивішими фонтанами України!»

Агентство Телевидения Новости