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Харків’ян просять утриматися від відвідування кладовищ під час Великодніх свят.

Харків’ян просять утриматися від відвідування кладовищ під час Великодніх свят.

Як повідомили у Департаменті житлово-комунального господарства, внаслідок обстрілу було зруйновано десять цвинтарів, а також Меморіал жертвам тоталітаризму.

«Варто обмежити відвідування кладовищ №3, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Польського меморіалу, які обслуговує КП «Ритуал», а також цвинтарі «Сосни», що обслуговує СКП «Заповід». Через часті обстріли цвинтаря закриті для відвідування», – зазначили в департаменті.

Також повідомили, що поховати померлих можна на всіх кладовищах, крім двох – «Сосни» та №17.

Агентство Телевидения Новости

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