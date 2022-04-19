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Застрягли у лифті, в той час як міг статися обстріл. ДСНС про події за добу

Застрягли у лифті, в той час як міг статися обстріл. ДСНС про події за добу

За добу з 18 по 19 квітня рятувальники Харківського гарнізону #ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу. Загалом за добу рятувальники здійснили 26 оперативних виїзди, з яких: на ліквідацію пожеж — 15, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 12, пожеж не пов’язаних обстрілами — 3; також 2 рази на розбирання завалів та 5 — на допомогу населенню, 4 — інші виїзди.

Підрозділи #ДСНС протягом доби здійснили 12 виїздів на гасіння пожеж спричинених ворожими обстрілами. Найбільше постраждали житлові квартали Московського та Немишлянського районів Харкова. Пожежі виникали у Московському (5), Немишлянському (3), Київському (1), Шевченківському (1) районах міста Харкова.

Ворог також вдарив і по сільським населеним пунктам. Від обстрілів загорілись по одному приватному будинку в Ізюмському та Харківському районах області.

18 квітня рятувальники визволили з ліфта 2-х людей. Подія сталась о 20:48 у житловій 9-типоверхівці у Новобаварському районі Харкова. В результаті аварійної зупинки ліфт застряг між 1-м та 2-м поверхами. Люди опинились в пастці. На допомогу прийшли рятувальники 9-ї ДПРЧ. Застосувавши спеціальний інструмент, вони допомогли безпечно вибратись чоловікові та жінці з ліфта.

Піротехнічні підрозділи #ДСНС протягом доби знешкоджено понад 60 боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів.Ми вистоїмо. Віримо, що вкотре відвоюємо своє право! Все буде

Агентство Телевидения Новости

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