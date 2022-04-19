В Ізюмі окупанти могли застосувати хімічну зброю, – депутат

В Ізюмському районі застосували хімічну зброю. Про це написав місцевий депутат Микита Каракай.

За моїми даними заряди з речовиною були випущені з РСЗВ “Град”. Газ, що утворюється після волань, стелиться по землі. Симптоми отруєння: почервоніння очей, нудота, блювання, порушення дихання, втрата свідомості. У потерпілих взято аналізи крові, одяг відправлений на експертизу. По звільненим селам інформація уточнюється!, – написав депутат.

Офіційного підтвердження застосування хімічної зброї в Ізюмському районі наразі немає. Але в коментарях очевидці пишуть, що спостерігали як у Балаклійському районі після артелірійських снарядів землею також почав стелитись бурий газ

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